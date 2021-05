Câmara de Lobos entrega kits de actividade física a seniores

O intuito da Câmara Municipal de Câmara de Lobos é incentivar os munícipes para o cumprimento das recomendações da OMS para a prática de actividade física prevenção das doenças cardiovasculares associadas à inactividade. A iniciativa integra-se na campanha municipal “Tome a Iniciativa, Mexa-se Mais”, que decorre desde Março.

Assim, o município, através da Divisão de Desenvolvimento Social, entregou a cada um dos cerca de 200 utentes que integram os diversos programas municipais que abrangem as cinco freguesias do concelho – “Saúde Rural”, “Conviver com Alegria”, “Mais Vida” e “Centro de Dia do Estreito de Câmara de Lobos” – um kit constituído por uma mochila, uma garrafa de água de desporto, uma banda elástica e um guia de exercícios.

Esta iniciativa pretende, também, promover novos estímulos para a prática de actividade física nas aulas de ginástica desenvolvida nesses grupos, mas também a prática de actividade física (resistência muscular) de forma segura e autónoma.

Surge na senda da campanha ‘Maio – Mês do Coração’, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, dedicada à promoção da actividade física, sob o mote “Faz os mínimos por um coração em forma”.