Alunos da APEL em destaque nas Competições Nacionais de Ciência
No passado dia 30 de Abril, decorreram, na Universidade de Aveiro, as Competições Nacionais de Ciência (CNC), nas quais participaram centenas de equipas oriundas de escolas de todo o país.
As provas das CNC são constituídas por um conjunto de competições, em várias áreas do conhecimento, destinadas a estudantes desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário.
Segundo nota à imprensa, a Escola da APEL participou com três equipas — uma do 10.º ano e duas do 11.º ano — que competiram nas áreas de Matemática, Biologia, Geologia, Física, Química, Português e Cultura Geral, tendo obtido excelentes resultados nas diferentes provas.
Revela ainda que "a equipa formada por Miguel Aleixo e José Pinto conquistou o 1.º lugar na prova ProvaQSabes – Cultura Geral (entre 357 equipas), o 2.º lugar no Port@Prova10 – Português (entre 115 equipas), o 3.º lugar no FQuest10 – Física e Química (entre 271 equipas) e o 6.º lugar no XEQMAT10 – Matemática (entre 301 equipas)".
E prossegue: "Já a equipa constituída por Afonso Ramos e Gonçalo Fernandes obteve o 8.º lugar na prova XEQMAT11 – Matemática (entre 391 equipas) e o 11.º lugar no GVIDA11 – Biologia e Geologia (entre 240 equipas)".
Adianta também que "a equipa composta por Margarida Vieira e Sara Freitas alcançou o 14.º lugar na prova ProvaQSabes – Cultura Geral, entre 357 equipas participantes".