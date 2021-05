Albuquerque desvaloriza críticas dos pescadores

O presidente do Governo Regional desvaloriza as críticas dos pescadores habituais utentes do Cais da Ribeira Brava, que se queixam que o ‘renovado’ cais é agora ‘uma rampa de lançamento’ em situação de maré-viva. Em causa está o muro de protecção ter ficado ‘demasiado baixo’.

Confrontado com os reparos, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, admitiu não ter conhecimento técnico para avaliar a razão das queixas, mas fez notar que a obra foi feita com base no conhecimento técnico de especialistas.

“Eu não percebo nada de obras. Isto foi tudo feito tendo por base as pessoas que sabem disto. Foi feito tendo por base os estudos técnicos”, apontou.

Conclui por isso que a actual infra-estrutura “está muito melhor porque o que estava aqui era um cais todo partido e aos pedaços”, atirou.

De resto, em jeito de crítica aos críticos, lembrou que Portugal é país com “milhões de engenheiros, milhões de epidemiologistas. São opiniões”, concluiu.

Sobre a obra de requalificação que custou 1,7 milhões de euros e foi realizada em duas fases, classificou-a de “complexa, morosa e custosa”, mas também “importantíssima para a Madeira”.

Revelou que no próximo ano haverá ainda uma 3.ª fase, a recuperação da rampa.

O ‘novo’ cais visa ser “um pólo de atracção turística. A ideia é trazer os catamarãs aqui e termos uma maior e melhor oferta para o turismo”, concluiu.