Estreito de Câmara de Lobos ganha ilha ecológica

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, inaugura amanhã, pelas 12 horas, a quarta ilha ecológica no concelho de Câmara de Lobos, implantada no centro da freguesia do Estreito.

Localizada junto ao Centro Cívico (mais concretamente na Rua José Joaquim da Costa), a nova ilha corresponde a um investimento de 66 mil euros.

Ao todo, o Governo Regional já gastou, desde 2013, cerca de 600 mil euros (cofinanciados pelo POSEUR) na instalação de ilhas ecológicas na Região.

Neste momento existem 13 nos municípios aderentes: quatro em Câmara de Lobos, três no Porto Santo, duas em Machico, duas na Ribeira Brava e duas em Santana.