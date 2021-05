Detidos no Caniçal já deram entrada no Tribunal do Funchal

Os indivíduos que na manhã do último domingo foram detidos pela Polícia de Segurança Pública no Caniçal, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, já deram entrada no Tribunal.

Os suspeitos vão ser ouvidos esta manhã em primeiro interrogatório judicial.

Tal como o DIÁRIO noticiou, as detenções ocorreram num bar localizado na Rua de São Sebastião, tendo a PSP apreendido também droga, dinheiro e viaturas.

O forte contingente policial surpreendeu os moradores, uma vez que foram encerradas ruas e diversas viaturas foram fiscalizadas. Foram também realizadas buscas em residências, na sequência de mandados de busca domiciliária e que permitiram apreender produto estupefaciente.