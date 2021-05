Contribuintes da Madeira vão ter de devolver reembolsos do IRS

O Jornal de Negócios revelou, na edição de hoje, que a Administração Tributária está a obrigar alguns contribuintes da categoria B, com contabilidade organizada, a devolverem reembolsos entretanto emitidos pela máquina fiscal. Em causa, um erro no sistema informático que ignorou rendimentos declarados.

A AT já admitiu o erro e promete notificar as novas liquidações, já corrigidas, até final do mês.

O DIÁRIO questionou a AT-RAM sobre a existência de casos idênticos ocorridos na Região. Na resposta, os serviços liderados por Lina Camacho, revelaram que, na Madeira, 17 declarações foram liquidadas com "eventuais erros" de liquidação e que, serão, por isso objecto de correcção.

Após análise dos dados existentes e conhecidos nesta data pela AT-RAM, uma vez que as liquidações são efectuadas pela AT nacional, no que respeita ao universo de contribuintes com o anexo c do modelo 3, submetido e validado pelo sistema central da Autoridade Tributária, foram apurados que existem as tais 17 declarações liquidadas e 128 para liquidação. 124 aguardam liquidação.

A AT-RAM apela aos contribuintes afectados pelo erro do Fisco que entrem em contacto com os serviços regionais da Autoridade Tributária.