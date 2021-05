Trabalhos na via rápida encerram nó da Quinta Grande e nó do Campanário

A ViaLitoral informa que, devido a trabalho de pavimentação, encerrará ao trânsito nos dois nós, em dois dias distintos.

No sábado 22 de Maio, será encerrada saída e a entrada 3 da via rápida (VR1) no nó da Quinta Grande no sentido Machico - Ribeira Brava, entre as 8:00 e as 18:00 horas.

Já a 26 de Maio, quarta-feira, encerrará saída e a entrada 2 da Via Rápida (VR1) no nó do Campanário no sentido Machico - Ribeira Brava, entre as 8:00 e as 19:00 horas.

Durante o encerramento, a ViaLitoral sugere o uso dos nós anterior e seguinte para obter as melhores alternativas.