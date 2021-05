Voo da easyJet regressa a Lisboa sem conseguir aterrar na Madeira

O voo EJU 7603, proveniente de Lisboa, fez uma tentativa de aterragem na Madeira e borregou. Tentou uma segunda aproximação à pista de Santa Cruz, antes de rumar novamente ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O Airbus A320-214 da easyJet partiu de Lisboa às 7h10 da manhã desta terça-feira, horário previsto, para aterrar no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo por volta das 9 horas. Acaba, contudo, de aterrar no Aeroporto de Lisboa, às 10h20, após mais de 3 horas de viagem.

A easyJet informa que o avião tem regresso à Madeira previsto para as 16h45 de hoje. O re-agendamento do voo divergido prevê a aterragem na ilha por volta das 18h25 desta terça-feira.



A companhia aérea low cost informa que o regresso do avião a Lisboa se deve “às condições de mau tempo no Funchal, que se encontram abaixo dos limites seguros.” A easyJet pede desculpa aos passageiros, mas encara a situação como estando “fora do nosso controlo”. As condições meteorológicas na ilha registaram rajadas de até 63 km/h na última hora e vento médio de 42,1 km/h.

À hora de chegada prevista do voo EJU 7603, pelas 9 horas, aterrou um outro avião no Aeroporto da Madeira. O voo NT 931 da Binter Canarias, com partida do Porto Santo, aterrou às 9h04. Mais tarde, às 9h32 aterrou um outro avião no principal aeroporto da região, o voo HV 6629 da Transavia, proveniente de Amesterdão.