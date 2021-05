ACIF-CCIM organiza amanhã sessão comemorativa do Dia do Empresário Madeirense

A ACIF-CCIM organiza a sessão comemorativa com o tema “A Revitalização da Economia da Madeira Pós-Pandemia”, no âmbito do Dia do Empresário Madeirense 2021, pelas 14h30 de amanhã, 21 de Maio, no Centro de Congressos da Madeira.

A sessão de abertura contará com intervenções do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do presidente da Direcção da ACIF-CCIM, Jorge Veiga França. Já o encerramento terá a intervenção de Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Consulte o programa completo abaixo:



14h30: Sessão de abertura

Presidente da Direcção da ACIF-CCIM – Jorge Veiga França

Presidente do Governo Regional da Madeira – Miguel Albuquerque

15h00: A Revitalização da Economia da Madeira Pós Pandemia

Membro da Comissão Executiva do Millennium bcp – Rui Manuel Teixeira

Tax Lead Partner, Membro da Comissão Executiva PwC Portugal- Rosa Areias

15h30: Debate: A Revitalização da Economia da Madeira Pós Pandemia

Vice-presidente do Governo Regional – Pedro Calado

Secretário de Estado do Planeamento– Ricardo Pinheiro

Administrador da Estalagem Ponta do Sol – André Diogo

Chief Executive Officer Braintrust – João Brazão

Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Cervejas da Madeira – Miguel Sousa

Moderador: Cesário Camacho – Jornalista da RTP Madeira

17h00: Encerramento

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital – Pedro Siza Vieira