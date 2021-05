'O Mar começa aqui' na Francisco Franco

Como forma de assinalar o ‘Dia Europeu do Mar’, que hoje se comemora, o Projecto Eco-Escolas da ‘Francisco Franco’, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, dinamizou o 'O Mar Começa Aqui!' no recinto escolar.

O principal objectivo da iniciativa é alertar e sensibilizar a comunidade escolar, através da pintura de uma adufa, para as consequências nefastas da incorreta deposição dos resíduos, pois, são inúmeras as vezes em que o lixo depositado no chão é arrastado pelas águas pluviais chegando deste modo ao mar e provocando a degradação dos seus ecossistemas.

O desenho original, da autoria da aluna Daniella Basílio do curso profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, foi replicado pelas discentes Ana Isabel Loreto, Ana Teresa Caldeira, Isabel Sousa, Giulia Giordano e Giulia Nunes, finalistas do curso de Artes Visuais desta escola.