ACIF lança campanha 'Estamos Aqui no Comércio local'

A Mesa do Comércio Lojista da ACIF-CCIM lançou esta semana a campanha 'Estamos Aqui no Comércio local', que terá a durabilidade de dois meses.

Esta iniciativa pretende devolver alguma dinâmica às empresas e aos cidadãos, garantindo todas as condições de segurança para evitar a propagação da covid-19, atendendo ao atenuar das restrições, anunciadas, recentemente, pelo presidente do Governo Regional.

Com o objectivo de dar visibilidade ao comércio urbano e destacar as qualidades do mesmo, 'Estamos Aqui no Comércio local' foi desenvolvida com a participação de empresários do comércio e dos serviços.

Esta campanha contempla um spot televisivo diário, comunicação promocional em autocarros e nas redes sociais da ACIF-CCIM.

Esta é uma iniciativa financiada pelo proje~cto Innovatur, no âmbito do Programa INTERREG MAC.