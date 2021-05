Sessões de cinema em queda na Madeira

Nos três primeiros meses de 2021, contabilizaram-se apenas 219 sessões de cinema na Região (RAM). De acordo com dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística, com base nos números provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), este total de sessões traduz um decréscimo de 93,4% face a igual período de 2020.

A queda também foi notória nos espectadores (menos 97,6% do que no 1.º trimestre de 2020) e nas receitas (menos 97,5% face ao mesmo período do ano anterior).

Fonte DREM

A DREM recorda que, "por razões de saúde pública - epidemia da doença COVID-19 - no dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal (...). As decorrentes restrições tiveram impactos na vida dos cidadãos, onde se inclui a mobilidade e o contacto social. Os dados estatísticos relativos ao cinema a partir de março de 2020 devem ser lidos neste contexto". Além disso, acrescenta, "na sequência das medidas de contenção da pandemia do COVID-19, os cinemas na Região encerraram durante os meses de fevereiro e março de 2021, o que indubitavelmente refletiu-se nas variações acima apresentadas para o trimestre."