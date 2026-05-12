Calheta investe 180 mil euros em carrinha para transporte escolar e centros de dia

A Câmara Municipal da Calheta acaba de adquirir uma carrinha destinada a apoiar diversas necessidades do concelho, reforçando, entre outras valências, o transporte escolar e o apoio aos centros de dia. Este foi um investimento de 180 mil euros.

A entrega da viatura aconteceu esta segunda-feira, na presença da presidente da Câmara Municipal da Calheta, acompanhada por elementos do executivo municipal e pelos motoristas do município, que receberam posteriormente uma formação sobre a utilização do novo veículo.

"Com esta aquisição, a Câmara Municipal reforça a capacidade de resposta dos serviços prestados à população, garantindo maior conforto, segurança e qualidade no transporte", aponta nota à imprensa.