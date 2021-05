PJ faz buscas ao Futebol Clube do Porto e Portimonense

As instalações da SAD do FC Porto e do Portimonense estão a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária e o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro.

A revista Sábado avançou a notícia, explicando que as buscas envolvem também os responsáveis das SAD e outras empresas portuguesas e estrangeiras. Pinto da Costa é um dos alvos da investigação, com origem nos documentos revelados pelo ‘Football Leaks’.

As buscas estão a ser acompanhadas pelo procurador Henrique Neto e pelo juiz Carlos Alexandre. Serão investigadas suspeitas relacionadas com as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton, bem como empréstimos financeiros entre os clubes.

Há ainda suspeitas de que os algarvios tenham perdido jogos com o FC Porto para ajudarem na conquista do título de campeão nacional. Segundo a TVI, o principal alvo da investigação - que decorre há três anos - é Teodoro Fonseca, empresário que faz a ponte entre os dois clubes e accionista maioritário da SAD do Portimonense.