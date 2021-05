O testemunho de dois enfermeiros madeirenses neste Dia Internacional da classe

Assinala-se hoje o Dia Internacional do Enfermeiro. Na Madeira, são pouco mais de 2.387 os profissionais (número de Dezembro de 2020) que se distribuem pelos sectores público, privado e social.

E se no passado era uma profissão de mulheres (com 1.656 profissionais), hoje são já 735 os homens que, na Região, resolveram abraçar a causa da enfermagem.

Manuel Freitas, enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria

O DIÁRIO, para assinalar a efeméride, falou com dois enfermeiros. Manuel Freitas, enfermeiro há 29 anos, e que, depois de ter passado por vários serviços públicos, assumiu a direcção de enfermagem da Casa de Saúde São João de Deus. E Cláudia Silva, na profissão há 12 anos, sempre ligada aos cuidados de saúde primários, no Centro de Saúde do Monte, os últimos dos quais como especialista em saúde comunitária. Desde o ano passado é vice-presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros.

Manuel Freitas já passou por muito na profissão, viveu situações felizes e outras nem tanto, uma experiência que lhe permite colocar-se no “papel de aliado” das pessoas que, por diversas razões, se vêm a braços com uma “condição de saúde que surge em determinados momentos”. Aqui, o enfermeiro deve ser capaz de ajudar na “gestão dessas condições de saúde que surgem”, dá conta.

“É um crescimento, quer a nível pessoal, quer em termos profissionais, e um crescimento conjunto com várias pessoas, com as quais nós, enquanto profissionais de enfermagem, nos vamos cruzando ao longo da vida”. Manuel Freitas, enfermeiro

Aos elevados níveis de exigência emocional junta-se a exigência técnica, embora, a cada ano que passa, Manuel Freitas tenha uma maior consciência das suas limitações. “É o resultado de vários anos de trabalho”, aponta, dizendo que com conhecimento vem, também, a capacidade crítica e a “consciência do quanto é complexo cuidar bem dos outros, o quanto é complexo dar a melhor resposta em cada momento”.

“Nós no início, quando acabamos a nossa formação de base, temos a ideia de que uns peritos, já estamos capazes, estamos habilitados, temos um título, mas a verdade é que não é bem assim”, ri-se. E acrescenta que “todos os momentos são momentos únicos, tanto para nós enfermeiros, como para a pessoa que está a vivenciar a situação e que nós estamos a tentar apoiar na gestão dessa condição”.

E embora as técnicas possam ter sido aprimoradas aos longo dos tempos, Manuel Freitas defende que a essência da profissão continua a mesma. “Os principais instrumentos do enfermeiro estão relacionados com os órgãos dos sentidos. O tacto, a capacidade de observação, a capacidade de escuta. Naturalmente que os meios que temos ao nosso dispor são melhores para podermos exercer melhor a nossa profissão”, garante.

Defendendo que a doença diz muito pouco ao enfermeiro, Manuel Freitas vê na forma como a doença afecta as várias actividades da vida de uma pessoa o principal foco da sua profissão.

Quem também diz abraçar a profissão com um sentido de missão é Cláudia Silva. A enfermeira que actualmente exerce no Centro de Saúde do Monte, diz que os cuidados de saúde primários permite trabalhar em vários focos de intervenção e atenção e diferentes público-alvo.

"Nós não prestamos cuidados apenas às pessoas doentes, mas também às pessoas saudáveis. e muito do nosso trabalho passa pela promoção da saúde e a prevenção da doença", refere, dando conta de que daqui advêm elevados ganhos para a sustentabilidade de qualquer sistema de saúde.

Cláudia Silva, enfermeira especialista em Saúde Comunitária

Procurando sempre uma melhoria contínua, uma parte da aprendizagem resulta da interacção com os utentes. Cláudia Silva acredita que esses conhecimentos acabam por melhorar a forma como a comunidade encara a sua saúde.

E apesar das mudanças, não deixa de salientar que a essência da profissão é sempre a mesma. A enfermeira destaca, aqui, os valores ligados à própria deontologia profissional, de entre os quais destaca: a igualdade; a liberdade responsável, com a capacidade de escolha, atendendo ao bem comum; o altruísmo e solidariedade tão premente nesta actual fase de pandemia; e a competência e aperfeiçoamento profissional.

A nossa valorização não se resume à remuneração mas passa principalemente pela nossa responsabilidade social. Existimos porque existe uma sociedade e o mais grarificante da nossa profissão é chegar junto da mesma, através dos ganhos em saúde conquistados sinergicamente entre Enfermeiro e utente. É essa a nossa verdadeira missão e a melhor valorização que podemos esperar. Cláudia Silva, enfermeira

Se diante de si estivesse um jovem prestes a decidir que profissão escolheria para o futuro, a enfermeira diz que seria fácil escolher as características que definem o que é ser enfermeiro. "A nobre missão que a profissão abraça, fala por si", aponta.

Mas acrescenta: "a diversividade com que nos deparamos no quotidiano e que nos permite desenvolver competências técnicas, humanas e científicas adaptadas a cada realidade e contexto; a contínua aprendizagem como pilar do nosso desenvolvimento profissional; a interação com os utentes que permite uma aprendizagem recíproca; o importante papel que possuímos no ciclo de vida das pessoas; todos os ganhos que alcançamos e que promovem a saúde da população como um todo. A Enfermagem é sem dúvida uma profissão essencial e fulcral para a sustentabilidade e desenvolvimento regional, nacional e mundial".