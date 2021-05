CMF organiza 1.ª Semana das Associações Juvenis do Funchal

Chama-se 'Associa-te Week', é a 1.ª Semana das Associações Juvenis do Funchal e arranca já na próxima segunda-feira, 17 de Maio, estendendo-se até sexta-feira, dia 21. A iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF) enquadra-se na 2.ª fase do processo de construção do Plano Municipal de Juventude (PMJ) – 'Sonha a Cidade'.

"A importância de dinamizar uma semana dedicada às associações juvenis do Município, envolvendo-as directamente na construção do PMJ. Queremos, igualmente, divulgar o trabalho desenvolvido por estas entidades, através deste evento anual de âmbito municipal, promovendo o diálogo construtivo e uma relação de proximidade entre o executivo municipal e as associações juvenis", afirmou Miguel Silva Gouveia, citado em comunicado.

Ao longo da semana vão decorrer 'FunCafés', encontros entre o executivo municipal, dirigidos pela vereadora da Juventude, Dina Letra, pela equipa de construção do PMJ e pelas associações juvenis da cidade, para discussão sobre os principais desafios destas entidades e a construção em curso do Plan o Municipal de Juventude. Estes encontros vão decorrer em diferentes espaços municipais, todos os dias da semana, das 18h às 20h, juntando associações de diferentes áreas de intervenção.

A Feira das Associações é outra das actividades: “Um espaço de partilha de boas práticas e de divulgação das associações juvenis e de grupos informais de jovens da cidade, do trabalho desenvolvido e dos principais projectos e programas, e ocorrerá em dois momentos, de forma presencial e online, de maneira a que possamos ultrapassar os constrangimentos ainda em vigor devido à pandemia”, lê-se na mesma nota.

Em termos presenciais, será realizada uma exposição no átrio dos Paços do Concelho, que estará aberta ao público durante toda a semana, de forma a divulgar o trabalho e os projectos das várias associações juvenis da cidade. A exposição terá a sua abertura oficial no dia 17 de Maio, pelas 17h30, assinalando o início da 'Associa-te Week'. A feira também terá uma componente online, com a participação de representantes de várias associações que vão divulgar projectos, nas redes sociais do Plano Municipal de Juventude, todos os dias da semana, às 21 horas.

Por fim, no dia 21 de Maio (16h-18h), terá lugar a tertúlia 'O associativismo juvenil e a cidade', momento de debate e de troca de ideias entre diferentes agentes da área da juventude sobre o papel das associações juvenis e construção de um Plano Municipal de Juventude. A tertúlia será transmitida online e as associações convidadas a acompanhar e a participar com questões e troca de ideias.

Miguel Silva Gouveia conclui, através do mesmo comunicado: “A construção do primeiro Plano Municipal de Juventude do Funchal, que teve o seu arranque em 2020, tem como principal objectivo agregar e optimizar as políticas de juventude no concelho, contribuindo para o desenvolvimento e implementação de políticas inovadoras, globais e transversais, que respondam às necessidades identificadas pelos jovens do Funchal. A participação dos jovens na vida da cidade é considerada da maior importância por parte do actual executivo municipal, que definiu, de resto, a participação cívica como um dos pilares orientadores de toda a sua acção.”