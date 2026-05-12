Albuquerque aponta que falhas da Binter devem ser reportadas ao Estado

O presidente do Governo Regional afirma que cabe ao Estado garantir a mobilidade do Porto Santo, a nível aéreo, e que já houve tempos em que havia “um avião minúsculo” para garantir as ligações. Miguel Albuquerque afirma que a Binter tem a vantagem de ter aviões com capacidade de carga de passageiros e bagagem e, neste momento, é o contrato em vigor entre o Estado e a companhia.

As declarações surgiram à margem da visita à unidade industrial José Faustino Mendonça Diogo Unipessoal, Lda, localizada no Porto Santo.

Miguel Albuquerque afirma ser fundamental iniciar obras no Aeroporto do Porto Santo O presidente do Governo Regional afirmou, hoje, que é importante dar início às obras no Aeroporto do Porto Santo, nomeadamente na placa e na aerogare. Miguel Albuquerque quer melhorar as condições e a operacionalidade do aeroporto da ilha dourada e avança que, a ANA, dadas as solicitações, não encontra empresas com capacidade para desenvolver a obra no Porto Santo.

Miguel Albuquerque assume que têm vindo a ser feitos contactos para garantir que o contrato é cumprido.

“No que respeita à mobilidade, o que o Governo Regional fez foi, talvez, uma das decisões mais importantes em termos de política para o Porto Santo, que foi o subsídio de mobilidade”, assume.

Albuquerque frisou o sucesso desse subsídio ao longo de todo o ano, o que trouxe “efeitos para a economia do Porto Santo, que estão mensurados. São milhões e milhões de euros que ganhámos ao longo do ano”.

Quanto a falhas no serviço da Binter, afirma que as mesmas têm de ser dirigidas ao Estado.