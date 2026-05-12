“Nós não podemos produzir em escala”

Miguel Albuquerque salientou, hoje, que a Madeira não pode produzir em escala. “Temos um dos runs de melhor qualidade do mundo, com os melhores preços”, exemplificou, referindo-se ainda aos vinhos do Porto Santo, que têm vindo a ganhar prestígio. “Temos de criar mais-valia através da qualidade e singularidade do produto”, afirma.

O presidente do Governo Regional visitou, esta manhã, a unidade industrial José Faustino Mendonça Diogo Unipessoal, Lda, localizada no Porto Santo.

Miguel Albuquerque frisou que é importante aproveitar as “óptimas características” das frutas do Porto Santo, tal como faz a empresa que visitou, que investe em compotas, geleias, sabonetes e farinha.

“Trabalhar o que o Porto Santo dá”

Fátima Diogo explica que a empresa de família “trabalha o que o Porto Santo dá”. Começou com as vinhas, sendo que se aproveitaram as unhas para fazer doce. A partir desse vieram outros, como o de tomate, tabaibo ou de figo.

Assim surgiu a unidade industrial José Faustino Mendonça Diogo Unipessoal, Lda, pois as pessoas gostavam do produto. Alguns já foram premiados a nível nacional, nomeadamente o doce de tabaibo. Uma das criações é o doce de maracujá e abóbora.

“A fruta do Porto Santo tem um acento maior: é mais doce, mais aromática”, o que se nota na compota. A durabilidade é “agradável”.

Com o vinho de reserva foi criada uma geleia de vinho, “que acompanha bem os queijos, o cheesecake, carne assada ou lombo”. As experiências que vão sendo feitas pelo casal Fátima e José Diogo vão sendo partilhadas com os clientes, que dão feedback sobre os mesmos.

A empresa foi fundada há cerca de 15 anos e explora ainda os vinhos, o sabão e a farinha. O negócio "corre bem de Verão", quando a loja 3 V's está aberta. Há clientes fiéis que fazem encomendas ao longo do ano.