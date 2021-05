CMF organiza ciclo de conferências 'Desporto e Actividade Física'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai organizar mais um evento inovador no âmbito desportivo, ou seja, o ciclo de conferências, intitulado 'Desporto e Actividade Física'.

A iniciativa da autarquia, que conta com o apoio da Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD), irá decorrer de 25 a 30 de Junho, entre as 19 e as 20 horas, e será realizado em formato on-line, através da plataforma ZOOM. A inscrição deverá ser feita através do seguinte link: https://forms.gle/z9M7eJdoa1AbXCkVA.

O objectivo deste ciclo de conferências é proporcionar a todos os participantes a partilha de conhecimentos, bem como momentos de reflexão e debate. Nesse sentido, serão abordados temas variados sobre o desporto e actividade física que retratam o panorama actual da realidade vivida pelos clubes, associações desportivas, autarquias, agentes desportivos e demais população privada da prática de actividades desportivas regulares.

A iniciativa tem como destinatários técnicos de exercício físico, directores técnicos, docentes, treinadores, agentes desportivos e demais interessados na partilha e reflexão das temáticas abordadas. A referida acção está em processo de acreditação no IPDJ para os títulos de técnico de exercício físico (TPTEF), director técnico (TPDT) e treinador. A formação, será validada pela DRE (grupos 160º; 260º e 620º) - Carreira Docente.

A CMF informa aos inscritos que no dia do Webinar será enviado o convite, via e-mail (verificar Spam), com o link de acesso para assistir através da plataforma Zoom.

A vereadora Dina Letra, com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, refere que esta é mais uma iniciativa da autarquia, que visa aproximar e trocar experiências entre os principais actores desportivos no concelho.