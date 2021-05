Distinção honorífica e condecorações marcam sessão comemorativa do Dia da UMa

A sessão solene comemorativa do Dia da Universidade da Madeira (UMa) vai realizar-se, no próximo dia 6 de Maio, pelas 16 horas, a partir do Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

Face ao contexto pandémico e às consequentes limitações estipuladas pelas autoridades de saúde, a cerimónia terá um carácter híbrido, presencialmente reservada à academia e com transmissão em directo via streaming em https://www.uma.pt/live/reitoria.

A sessão solene vai contar com a intervenção de várias entidades ligadas à instituição, nomeadamente, do Presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; do Presidente da Direcção da Associação Académica, Alex Faria; do Administrador, Ricardo Gonçalves; e do Reitor, Sílvio Fernandes.

Durante a cerimónia serão entregues as medalhas da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço na instituição, e a distinção alumni, aos diplomados pela UMa que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e/ou conduta cívica, constituindo-se como uma referência para os seus pares e para a sociedade.

Nesta cerimónia será ainda feita a entrega do Diploma de Título de Professor Emérito aos Professores catedráticos Rui Alexandre Carita Silvestre e a Carlos Manuel Nogueira Fino. Esta distinção honorífica é concedida aos professores que pertenceram ao quadro da Universidade, que se encontrem na situação de jubilados, aposentados ou reformados, de excecional mérito e pela sua contribuição para a projeção regional, nacional e internacional da UMa.