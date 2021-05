O Governo Regional entregou, nesta manhã de 14 Maio, 25 contratos no âmbito do sexto aviso do Sistema de Incentivos ao Funcionamento (SI Funcionamento), naquela que é já a oitava cerimónia desde que encerraram as candidaturas a 1 de Fevereiro.

A presidir ao evento, que decorreu no salão nobre da vice-presidência, Pedro Calado lembrou que o executivo tem feito “um esforço muito grande”, nos últimos anos, para operacionalizar a cobertura dos custos de funcionamento das empresas.

“Quando a pandemia nos bateu à porta, estávamos num período de crescimento consecutivo de 81 meses na Região”, afirmou o vice-presidente do Governo Regional, sublinhado que foi à conta do "rigor das contas públicas", fruto de “sete anos com superavit”, que a o Governo Regional criou uma “almofada” que acabou por ser utilizada com o aparecimento da pandemia.

Segundo Pedro Calado, a operacionalização dos apoios durante a pandemia tem sido conseguida graças ao “muito trabalho que o IDE tem feito”, mas também a secretaria regional da Economia, que “tem feito tudo aquilo que é possível para, junto das instâncias nacionais e europeias, ultrapassar uma série de dificuldades”.

Apesar dos constrangimentos, o governante assegura que “o dinheiro está a chegar à conta à dos empresários”.

O vice-presidente lembrou ainda que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência começam a chegar em Outubro e que nesse pacote de 832 milhões haverá verbas “muito avultadas” para as empresas.

Por sua vez, o secretário regional da Economia destacou que "desde o início da pandemia as empresas já foram apoiadas em cerca de 168 milhões de euros".

Rui Barreto realçou a “procura extraordinária” pelo SI Funcionamento, no valor de 29 milhões de euros, "o triplo da dotação inicial prevista para este apoio, totalizando 1.862 candidaturas", observou.

Na mesma linha de Calado, o secretário da Economia vincou que “o dinheiro está a chegar às empresas".

"Há outros, nomeadamente na oposição, que se chateiam muito porque o dinheiro chega às empresas. Prefeririam que as coisas corressem mal para poder criticar”, atirou.

Relativamente ao ‘SI Funcionamento’, o secretário regional informou que o IDE já aprovou 1.601 candidaturas, no valor de 26 milhões de euros. Também no apoio às micro e pequenas empresas (MeP-RAM) já se encontram aprovadas 1.500 candidaturas e "em breve iniciar-se-ão os pagamentos".

Rui Barreto informou ainda que o programa 'Apoiar.PT.Madeira', aprovado na semana passada, aguarda a autorização formal da Comissão Europeia para a reprogramação de fundos. "Trata-se de uma autorização estatal da CE, no valor de 22 milhões, para apoiar a tesouraria e o pagamento de rendas comerciais das empresas dos setores mais afetadas pelas restrições da pandemia", explicou.

Por fim, o presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) lembrou que "a Madeira foi a única região do país a canalizar apoios para o funcionamento das empresas", sublinhado que “o SI Funcionamento foi aquele que representou o envelope financeiro de maior valor no Programa Operacional Madeira 14-20”, contando com mais de 6.000 candidaturas, que correspondem a 125 milhões de euros, desde o início quadro comunitário.

Segundo Duarte Freitas, os apoios na esfera deste Sistema de Incentivos já “superam largamente” a dotação inicial de 58 milhões de euros, sendo que tudo o que foi pago além deste valor foi feito “à conta exclusiva do esforço do Orçamento da Região”.