Cantores Guilherme e Leonor brilham em mais três festivais internacionais

Os irmãos Guilherme e Leonor Vieira, de 10 e 15 anos respectivamente, alunos do Conservatório Escola de Artes da Madeira voltam a destacar-se em festivais internacionais pela sua belíssima voz, segundo uma nota de José Vieira.

"Depois de arrecadarem vários prémios em festivais internacionais em anos anteriores e no passado dia 17 de Abril terem sido notícia por terem conquistado o pódio em festivais internacionais, eis que os cantores madeirenses voltam a brilhar em mais três festivais", desta feita em Itália, Bielorrússia e Ucrânia.

Os jovens cantores madeirenses "participaram no dia 24 de Abril no festival internacional da Bielorrússia, tendo alcançado o 1.º lugar na sua faixa etária. Neste afamado festival participaram artistas dos mais diversos países e faixas etárias. Os irmãos deixaram o jurado rendido com os temas 'A thousand years' de Christina Perri e 'Ocean Eyes' de Billie Eilish", informa.

Guilherme e Leonor "representaram Portugal no XII Festival internacional de talentos na Ucrânia, tendo alcançado o 1.º lugar e 3.º lugar", sendo que o irmão mais novo alcançou "o terceiro lugar no festival internacional 'Look a like, your face sounds familiar', que decorreu em Itália no dia 25 de Abril. Neste concurso, os participantes eram desafiados a imitar um artista famoso. Este conquistou o júri internacional com o tema 'Can´t help falling in love', de Elvis Presley".

"Os irmãos Vieira receberam vários convites para participarem em festivais internacionais de outros países e farão o possível por representar bem Portugal e dar a conhecer a maravilhosa ilha da Madeira", acrescenta orgulhoso.