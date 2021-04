'O Reizinho' é "uma indústria com expressão internacional"

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, visitou hoje o engenho 'O Reizinho', em Gaula, que foi criado em 1982 pelo proprietário Florentino Ferreira, um empresário empreendedor do concelho de Santa Cruz.

O deputado sublinhou que o engenho, produtor de rum, aguardentes e licores derivados da cana sacarina, "é hoje uma indústria com expressão internacional", cujas produções, nomeadamente o rum agrícola e os gin’s "são já apreciados nos recantos mais longínquos do globo, tendo vencido em 2020 duas medalhas de ouro no mais prestigiado certame asiático de vinhos e bebidas espirituosas, o 'China Wine & Spirits Awards' (CWSA)".

Cientes desta "mais-valia para a freguesia", revelou que o executivo da Junta de Freguesia de Gaula decidiu apoiar esta actividade, "custeando a promoção de um folheto em três línguas (francês, inglês e português)".

"Trata-se de um apoio na medida do parco orçamento da freguesia, mas também uma mensagem de confiança e de reconhecimento para todos os agentes económicos que na freguesia realizam as suas actividades, gerando riqueza e emprego, o que na conjuntura actual se revela fundamental para o bem-estar da população", sublinhou.

“As autarquias, como órgãos mais próximos das populações, conhecem como ninguém as realidades sociais e económicas das populações que servem. Nesse sentido, tal como aconteceu com o sucesso do projecto Rota da Água, temos ajudado, directamente e indiretamente, os empresários, neste caso concreto, com o apoio ao material promocional e de marketing. Daí que, ao contrário de outras forças políticas ressabiadas, tem havido um investimento assinalável na economia local e na cultura”, acrescentou.