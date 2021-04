Pista de Patinagem dos Prazeres permitirá realização de competições internacionais

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas visitou hoje, dia 30 de Abril, as obras de construção da Pista de Patinagem de Velocidade na Zona Oeste da Madeira, situada nos Prazeres, perto do Pavilhão Desportivo. Um investimento na ordem dos 619 mil euros (mais IVA) e que deverá estar concluído "em Setembro deste ano", anunciou Pedro Fino.

De realçar que a Pista de Patinagem de Velocidade na Zona Oeste da Madeira - uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM) - está preparada para receber competições regionais, nacionais e internacionais e poderá ainda ser utilizada para outros eventos lúdicos.

Esta empreitada foi adjudicada à sociedade Paulo Gouveia & Irmãos Construções, Transportes e Terraplanagem, Lda., uma empresa local, da Calheta, pelo preço contratual de 619 188,25 euros (seiscentos e dezanove mil, cento e oitenta e oito euros e vinte cinco cêntimos) e pelo prazo de execução de 270 dias. O critério de adjudicação foi pelo valor mais baixo (valor do preço base do procedimento era de 670. 000 mil euros).

A empreitada de construção desta Pista de Patinagem iniciou-se em meados de Dezembro de 2020 e, até à data, foram realizados os muros de suporte de delimitação da pista e trabalhos de terraplenagem e drenagens, que antecedem a realização da estrutura de pavimento da pista.

O local onde será implantada a Pista de Patinagem no Complexo Desportivo dos Prazeres encontrava-se sem qualquer tipo de construção. O prédio localiza-se numa zona em crescimento urbanístico, com bons acessos e está inserido numa mancha onde existe alguma zona verde na envolvente e perto do Pavilhão Desportivo. Encontra-se servido de arruamento público, assim como de algumas infra-estruturas.

Esta construção é vista como "uma mais-valia", quer para a patinagem de velocidade, porque existem muitos atletas a praticá-la já com resultados internacionais, europeus e nacionais, quer também por uma questão de logística. Uma vez que os treinos dos atletas eram feitos no Faial, estes eram obrigados a percorrer toda a ilha para ir treinar duas a três vezes por semana.

A pista, no início, está prevista ser utilizada por 80 atletas, podendo atingir os 150, diversas vezes semanalmente.

O projecto proposto teve como pressuposto a elaboração de uma pista de patinagem com largura útil patinável de 6,50 metros, solicitado pelo dono de obra, sendo esta a principal condicionante e que levou à adaptação dos parâmetros requeridos pela WORLD SKATE, organismo que tutela a prática de desportos patinados.

A construção da pista implica a construção total de um único piso. A bancada terá capacidade para 320 lugares sentados e quatro lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida.

O espaço envolvente à construção será reformulado, quer ao nível de pavimentação viária, quer a nível de pavimentação pedonal e criados logradouros e áreas verdes. Será ainda criado e/ou reformulado, na parte da frente do prédio confrontante com a rua, o acesso, passeios e estacionamentos.