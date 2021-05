Centro de Saúde do Porto Santo já tem telessaúde a funcionar

O secretario regional de Saúde e Protecção Civil encontra-se, este sábado, na Ilha Dourada, para acompanhar mais uma fase do processo de vacinação, que termina hoje no Porto Santo e que abrangerá os doentes acamados.

“É a sétima vez que vimos ao Porto Santo para vacinar, desta vez, 1008 pessoas, incluindo os serviços críticos, pessoas com diferentes graus de prioridade, com ou sem patologia. Vamos também vacinar os cidadãos acamados, com ajuda da Bombeiros Voluntários do Porto Sábado, com os quais articulámos todo este processo para a vacinação seja feita este sábado”, afirmou.

Pedro Ramos aproveitou a deslocação para inaugurar uma plataforma de telessaúde no centro de saúde local.

Este dispositivo, instalado na sala de emergência da unidade, permitirá "no caso de doentes críticos, uma melhor articulação com os serviços de medicina intensiva do Hospital do Dr. Nélio Mendonça”, explicou o governante.

Pedro Ramos anunciou também a abertura de mais duas especialidades no Porto Santo, nomeadamente Endocrinologia e Psiquiatria, respectivamente, a cargo dos médicos Silvestre Abreu e Ricardo Alves.

O secretario regional de Saúde e Protecção Civil avançou ainda que 'a casa dos cavalos', onde a EMIR tem sua residência naquela ilha, terá o seu espaço físico reorganizado, de modo a melhorar as suas condições em contexto de pandemia. "Esta obra vai decorrer durante o mês de Maio”, disse.