PSD/CDS 'chumba' proposta do JPP para apoiar o comércio local

Os vereadores do JPP na Câmara Municipal do Funchal lamentam o chumbo da maioria PSD/CDS à proposta para reactivar dois programas de apoio ao comércio tradicional no Funchal. Trata-se dos programas municipais 'Abrir Funchal' e 'Alavancar'. Fátima Aveiro e António Trindade afirmam ter “uma enorme dificuldade em entender a obsessão continuada da maioria PSD/CDS para recusar todas as propostas da iniciativa do partido”.

Segundo explicam em nota após a reunião de Câmara, pretendiam que os dois programas fossem enquadrados numa estratégia municipal integrada de dinamização do comércio local, "articulando instrumentos de apoio directo ao investimento com medidas de estímulo à actividade comercial, valorização da atractividade urbana e reforço da competitividade do comércio de proximidade".

“Acontece que PSD e o CDS permanecem focados apenas em recusar, sem quaisquer fundamentos, tudo o que vem do JPP, sem nenhum respeito pelos mais de 10 mil funchalenses que escolheram outra opção política que não a deles, e mais significativo ainda, sem terem sequer em consideração que os dois programas referidos foram regulamentados por eles”, explicam Fátima Aveiro e António Trindade.

“O que propôs o JPP era que a maioria reativasse os dois programas, e consignasse um valor para apoiar o comércio tradicional que, ao contrário do que tentam fazer crer, não vive dias felizes e todos os dias luta pela sobrevivência. Os pequenos comerciantes confrontam-se com um acréscimo brutal dos custos de funcionamento agravados pela guerra no Médio Oriente e com a maior taxa de inflação do país, obrigando as pessoas a terem de fazer escolhas e isso tem impacto nas vendas", indicam.

O âmbito dos dois programas abrange o comércio, a restauração e os serviços. Fátima Aveiro e António Trindade lamentam “a falta de sensibilidade desta maioria para compreender os problemas reais da cidade, das famílias, dos jovens de quem trabalha, do comércio tradicional e dos serviços, partindo sempre de um pressuposto errado de que os recordes no turismo resolvem todas os problemas e necessidades, é uma Câmara que continua sem mostrar trabalho, sem visão, sem iniciativa e sem coragem para tomar as medidas que são necessárias”.