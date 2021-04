Rapariga cai do 3º andar de um apartamento no Funchal

Uma rapariga de 22 anos sofreu esta madrugada uma queda aparatosa, do 3º andar de um apartamento localizado nas imediações do Centro Comercial Madeira Shopping, no Funchal.

A vítima foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Foi de seguida transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.