18 doentes acamados foram vacinados no Porto Santo

Hoje foram vacinados 18 doentes acamados residentes no Porto Santo, no âmbito da campanha contra a covid-19, processo, aliás, acompanhado pelo governante com a tutela da saúde, Pedro Ramos.

De acordo com uma nota enviada pelo gabinete do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, "a vacinação decorreu no quartel do Corpo de Bombeiros do Porto Santo e foram asseguradas todas as condições de segurança para a vacinação".

Explicando o processo, é referido que "o transporte dos doentes ficou a cargo da responsabilidade dos bombeiros locais e da equipa do Centro de Saúde do Porto Santo". E acrescenta: "Recorde-se que durante os dias 30 de Abril e 1 de Maio está a decorrer a campanha de vacinação contra a covid-19 no Porto Santo. No total foram administradas 1.008 vacinas, 131 das quais foram segundas doses de vacinas. Para tal foi deslocado uma equipa de profissionais do SESARAM, incluindo farmacêuticos, para colaborar nesta operação de vacinação."

Refira-se ainda que "em relação aos doentes acamados residentes na Madeira, está já a ser preparada toda a logística desta operação e inclui a colaboração directa dos Corpos de Bombeiros ao nível dos transportes", garante a SRSPC.