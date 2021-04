Paulo Neves reitera importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira

O deputado Paulo Neves reiterou, hoje, que “o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) deve assumir-se como centro de excelência de Portugal na captação de investimento estrangeiro”, acrescentando que “o CINM fica na Madeira mas é estratégico para todo o País e serve para captar um tipo de investimento que só pode ser captado por parte de uma estrutura com esta natureza”.

A posição foi manifestada pelo deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República numa intervenção sobre o comércio externo e investimento estrangeiro, perante o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Na ocasião, lembrou que “caso não se valorize os investimentos que podem, efectivamente, ser conseguidos através do CINM, corre-se o risco de perder oportunidades que outros países saberão agarrar e que é Portugal que perde com isso, tanto mais numa altura como esta em que a recuperação económica é prioritária”.

Paulo Neves considerou que o Governo da República “deve saber promover e apoiar o CINM, considerando-o estratégico no presente e, particularmente, no futuro do nosso País e é fundamental que, de uma vez por todas, haja empenho e visão nacional para esta tão importante estrutura”.

Segundo a nota enviada às redações, o parlamentar abordou também o Registo de Navios da Madeira, “o terceiro maior e mais competitivo da Europa sendo estratégico para um país atlântico”, deixando também o exemplo, numa abordagem à economia azul, dos investimentos que têm vindo a ser feitos na Região no respeitante à aquacultura.