Iberia começa a voar para a Madeira em Junho

O Funchal é apresentado como “a primeira das novidades deste Verão” pela Iberia, com voos já a partir de Junho.

A operação arranca no dia 2 do próximo mês, com três frequências semanais, às quartas, sextas e domingos (que se manterão em Outubro).

Nos meses de Julho, Agosto e Setembro, a Iberia vai aumentar a oferta para cinco frequências semanais, às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos.

Os voos para o Funchal serão operados em aviões CRJ1000 da Iberia Regional/Air Nostrum com capacidade para 100 passageiros.

A companhia aérea espanhola anunciou, ontem, as suas "grandes apostas" para a próxima estação, com Portugal a ocupar um lugar de destaque, com quatro rotas regulares confirmadas (a ligar Madrid a Lisboa, Porto, Faro e Funchal) e uma operação charter de Lisboa e Porto para Porto Santo, contratada pela Viagens Abreu (conforme já havia sido noticiado).

Os voos charter para Porto Santo, com partidas de Lisboa e do Porto, começam a 6 de Junho e terão partidas aos Domingos até 10 de Outubro, em aviões Airbus A320, com capacidade para 173 passageiros (clique para ler: Abreu anuncia voos charter para Porto Santo com a Iberia).

No total, a Iberia prevê operar nos três meses de Julho a Setembro 113 destinos a partir de Madrid, incluindo 24 destinos de longo curso e outros 89 destinos de curto e médio curso, operados pela Iberia, Iberia Express e Iberia Regional / Air Nostrum.