Homem caiu de uma árvore quando estava a apanhar pêras

Um homem com cerca de 30 anos sofreu uma queda de uma altura aproximada dois metros, no Estreito de Câmara de Lobos, mais precisamente na Estrada do Brasileiro.

A vítima estava a apanhar pêras durante a tarde quando se desequilibrou e caiu da árvore. Uma vez que se queixava de dores nas costas foi imobilizada pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.