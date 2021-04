Vídeo mostra números e funcionalidades do radar móvel na Madeira

No 1.º trimestre deste ano, a PSP apanhou 678 condutores em infracção, mais 20,9% comparativamente ao mesmo período de 2020. Apesar do aumento, o número de veículos controlados caiu 41,8% em virtude da pandemia.

O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica ainda que as restrições à mobilidade devido à pandemia fizeram diminuir o tráfego automóvel nos principais eixos viários da Madeira, mas nem as infracções abrandaram.

A utilização de radares móveis, escondidos e não sinalizados é legal, embora a informação deva ser divulgada publicamente pelas forças de segurança. A PSP difunde todos os meses os locais onde realiza acções de fiscalização rodoviária com estes aparelhos.