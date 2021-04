Cantores madeirenses Guilherme e Leonor Vieira conquistam 1.º lugar em festival internacional

Os cantores madeirenses Guilherme Vieira e Leonor Vieira arrecadaram o primeiro Lugar no Festival internacional 'Future Stars 2021', cuja terceira edição teve lugar no dia 30 de Março, em Itália. Os resultados foram divulgados esta quinta-feira, dia 15 de Abril.

Os talentosos irmãos interpretaram em dueto o tema 'You raise me up', tendo sido laureados pelo júri internacional. Neste festival participaram artistas de 27 países.

Guilherme Vieira e Leonor Vieira, de 10 e 15 anos, respectivamente, são alunos do Conservatório Escola das Artes da Madeira e conquistaram não só este ano, mas também em anos anteriores, o pódio em vários festivais internacionais.

A participação neste festival ocorreu após participarem no Festival Internacional 'Eurokids winter', também em 2021, e terem alcançado o terceiro lugar em dueto, com o tema 'Vivo Per Lei'. Guilherme Vieira conquistou ainda o titulo de 'Mister Festival'.

Ainda este mês, na Rússia, Guilherme Vieira ganhou o 'Grand-Prix' e Leonor Vieira o primeiro lugar, interpretando outros temas.