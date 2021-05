Desfile sindical congestiona trânsito e motiva protestos de automobilistas no Funchal

A manifestação organizada pela União de Sindicatos, com desfile pela Avenida do Mar, implicou o corte do trânsito, conforme habitualmente acontece, provocando abrandamento e filas que não foram tolerados por todos os automobilistas.

O trânsito na baixa do Funchal ficou congestionado sobretudo na faixa norte o que motivou alguns protestos através de ‘buzinadelas’ dos automobilistas, apanhados nesta acção.

A PSP está a desviar o trânsito de forma a escoar o tráfego de forma ordeira.