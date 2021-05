17 novos casos e mais 20 recuperados na Madeira

A Direção Regional de Saúde divulgou hoje mais um relatório epidemiológico que aponta para mais 17 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira. Há também a reportar mais 20 casos recuperados.

A Região "passa a contabilizar 8.988 casos confirmados de COVID-19. Trata-se de 1 caso importado da Suíça e 16 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão em curso", afirma.

Quanto a recuperados, hoje são mais 20 casos a reportar. "A RAM passa a contabilizar 8.659 casos recuperados de COVID-19", afiança.

Também no relatório diário emitido ao final da tarde, é referido que "a Região contabiliza, até à data, um total de 71 óbitos associados à COVID-19", números que permanecem assim há cerca de 3 semanas.

No total, activos são 258 pessoas, 14 dos quais são casos importados e 244 são de transmissão local, evidencia a autoridade de saúde. "Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 14 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (10 pessoas em Unidades Polivalentes e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 23 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio".