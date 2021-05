Campanha do 1.º de Maio motiva filas à porta do Pingo Doce

Em jeito de nova 'tradição' do Dia do Trabalhador, instaurada nos últimos anos, os supermercados Pingo Doce voltaram às 'mega promoções' neste 1.º de Maio.

Quem fizer compras este sábado poderá ter descontos que chegam aos 100 euros (20 dos quais imediatos) numa compra com o mesmo valor. A promoção destina-se aos portadores do cartão Poupa Mais, onde será devolvido o dinheiro para descontar mais tarde.

"Só este sábado, compre 100 euros e receba tudo de volta! Recebe 20 euros na hora e mais 10 euros todos os meses até Dezembro", apregoa o folheto do Pingo Doce.

Assim, numa compra de 100 euros são logo descontados 20 euros. Os restantes 80 euros ficam disponíveis no cartão até Dezembro, podendo ser descontados 10 euros mensalmente, para usar nas compras.

Já se o valor total da factura for superior a 50 euros, e inferior a 100 euros, também tem direito a um desconto. No imediato são retirado 10 euros ao total, depois recebe no cartão 5 euros mensalmente, até fazer o total dos 50 euros. Neste caso também pode usar o valor nas compras seguintes que fizer.

Como seria de esperar a adesão foi grande, motivando filas de espera à entradas das lojas, mas a covid-19 (ou melhor, as medidas sanitárias em vigor) evitaram enchentes no interior das superfícies comerciais.

A afluência foi mais evidente às primeiras horas da manhã, com fila a aguardar pela abertura dos supermercados, nomeadamente em algumas lojas.

É o caso do Pingo Doce do Fórum Madeira, onde um funcionário relata que, às 7h30, já havia "dezenas" à espera para entrar.

Ainda assim, o controlo de entradas devido à pandemia evitou congestionamentos maiores.

Durante as próximas semanas estão previstas mais ofertas nas várias lojas do Pingo Doce no país.