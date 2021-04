Mayorga exige 64 milhões de euros a Cristiano Ronaldo

Kathryn Mayorga exige cerca de 64 milhões de euros a Cristiano Ronaldo, valor que equivale a aproximadamente dois anos de salário do madeirense.

A notícia é avançada pelo tabloide britânico The Mirror, indicando que a norte-americana terá exigido a quantia tendo em conta documentos judiciais recentemente divulgados.

Advogada diz que mulher que acusa Cristiano Ronaldo está “emocionalmente frágil” A advogada de Kathryn Mayorga, que acusa Cristiano Ronaldo de violação em Las Vegas, disse que a mulher está “emocionalmente frágil” e concordou com o acordo financeiro extra-judicial há nove anos porque nunca quis divulgar a sua identidade.

Após acusar o jogador de futebol de abuso sexual num quarto de hotel em Las Vegas, em 2009, Mayorga pede 20 milhões pela "dor e sofrimento", outros 20 milhões pela "dor e sofrimento de futuro" e ainda mais 20 milhões por danos. Os restantes quatro milhões seriam para custear as despesas do processo em tribunal.

Ainda segundo o The Mirror, a ex-modelo apresentou uma lista de mais de 60 testemunhas, onde se incluem a ex-estrela britânica do 'Big Brother' Jasmine Lennard, que afirma ter namorado com Cristiano Ronaldo há 10 anos.

Também constam nesta lista três polícias que investigaram a denúncia original, o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, e o assessor Andy Quinn.

Recorde-se que CR7 sempre negou veementemente as afirmações de Mayorga. Em 2010, a norte-americana aceitou cerca de 300 mil euros como parte de um acordo de sigilo extrajudicial. Mas, em 2018, interpôs uma acção civil em Las Vegas dizendo que estava "mentalmente incapacitada" quando concordou e assinou sob coacção.