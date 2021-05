Testes feitos aos alunos do ensino profissional foram todos negativos

Os 1.049 testes rápidos de antigénio feitos hoje aos alunos do ensino profissional foram todos negativos, deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Conforme o DIÁRIO já havia dado conta, o rastreio a estes alunos de várias escolas da Região aconteceu este sábado, na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Já os 294 testes rápidos com recurso a amostra de saliva feitos aos alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior (Camacha) e da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Camacha revelaram que duas crianças estavam infectadas com covid-19.

Para já, ainda não foram divulgados os resultados dos testes rápidos que estavam agendados para ontem aos alunos do 3.º ciclo e secundário das Escolas Básicas e Secundárias Dr. Ângelo Augusto da Silva e Gonçalves Zarco, ambas no Funchal.