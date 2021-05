Acidente e avaria em camião entopem via-rápida na zona da Cancela

Uma avaria num camião e um acidente na via-rápida, à entrada do túnel da Cancela, no sentido Caniço-Funchal, estão a provocar o congestionamento do trânsito.

A ocorrência com esta viatura pesada teve lugar há cerca das 09h45. Pouco depois ocorreu um acidente na mesma zona, com dois feridos, que foram transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça pela Cruz Vermelha Portuguesa. Ao que o DIÁRIO apurou, os feridos não serão graves.

Apesar da avaria e do acidente terem ocorrido há cerca de uma hora, o condicionamento na circulação automóvel ainda persiste, com a criação de filas, que chegam à zona do Caniço de Baixo.