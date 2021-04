Governo Regional e Câmara assinam protocolo para melhorar instalações do CAO Porto Santo

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) do Porto Santo assinala hoje, dia 8 de Abril, o seu 11.ª aniversário.

Em declarações ao DIÁRIO, Roberto Silva, assessor da vice-presidência do Governo Regional na Ilha Dourada, começou por enaltecer o percurso de 11 anos de trabalho em prol da inclusão social.

“É um projecto importantíssimo para a nossa ilha em prol da inclusão e um trabalho que tem sido realizado pela Carmo Freitas e a sua equipa. É um projeto que visa claramente um Porto Santo a uma velocidade só, não deixando ninguém para trás, independentemente das diferenças de cada um"

Na mesma ocasião aproveitou para anunciar que o Governo Regional assinou um protocolo com a Câmara Municipal do Porto Santo para a cedência das instalações da Escola do Farrobo, onde proximamente vão iniciar-se obras, no sentido de dar melhores condições de funcionamento ao CAO.

O novo espaço permitirá, igualmente, um reforço dos meios humanos e técnicos, "por forma a corresponder melhor aquilo que são as necessidades” dos utentes desta valência.

Por seu turno, o presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos, sublinhou a necessidade de prestar uma "atenção redobrada" às pessoas com necessidades especiais, parabenizando ainda todos os utentes e colaboradores do CAO Porto Santo.

Já a responsável pela instituição, Carmo Freitas, disse que esta comemoração anual vida "lançar pequenas 'sementes' junto da comunidade em prol de uma vida mais solidária e mais inclusiva".

As celebrações tiverem lugar, esta manhã, no Pico das Flores.