Rede entupida causa esgoto a céu aberto na Praia Formosa

Um esgoto a céu aberto. Era este o cenário que podia ser observado, ontem à tarde, por quem se deslocasse à Praia Formosa. O motivo?

O entupimento da rede de saneamento básico da urbanização localizada acima da estação elevatória (EEAR) da Praia Formosa, concluiu a equipa das Águas do Funchal mobilizada para o terreno, esta terça-feira, a fim de localizar o problema.

Ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal, que tutela as Águas do Funchal, esclarece que a situação “tem a ver com o funcionamento da própria EEAR, que está a trabalhar em pleno, tratando-se, conforme explicado, de uma complicação a montante”.

A autarquia acrescentou ainda que “a equipa das Águas do Funchal já está a intervir no sentido de solucionar o problema”, que deverá estar resolvido até ao final desta manhã.