Socicorreia avança com novas obras no Funchal, em Lisboa e em Ponta Delgada

A Socicorreia acaba de anunciar que até ao final deste ano vai edificar oito novos empreendimentos e concluir quatro obras em cidades estratégicas para o Grupo: Funchal, Lisboa e Ponta Delgada. A empresa avança ainda que, através da Varino, sociedade que detém com o Grupo AFA, vai lançar um investimento de aproximadamente 90 milhões de euros até final de 2021.

No Funchal, o grupo aposta nos empreendimentos 'Edifício Século XXI 18' e 'Século XXI 19', e ainda, 'Varino 05' e 'Varino 07'. Este ano, a Socicorreia vai concluir no Funchal o 'Edifício Século XXI 17'.

Em Lisboa, o grupo arranca com o 'Edifício Século XXI 16', com o 'Varino 03' e com o 'Varino 04'.

Já nos Açores, em Ponta Delgada, começa a obra do 'Sea Lux 2', e prevê concluir o 'Edifício 'Sea Lux'. Em Braga, a empresa vai terminar brevemente também os empreendimentos 'Lux Housing', 'Chãos de Braga', e o projecto 'Hotel Século XXI', estimado em 20 milhões de euros, e que aguarda o arranque para o ano, por causa do impacto da pandemia.



A Varino está a estudar ainda a construção do 'Varino 06' em Lisboa, ainda em fase de projecto. Só a capital, absorverá 60 milhões de euros do investimento total da empresa para os anos 2021 e 2022, sendo a grande aposta para os próximos dois anos.



Depois de Lisboa segue-se o Funchal com um investimento em 2021 a tocar nos 35 milhões de euros, para dar continuidade aos projectos em curso. O 'Varino 050 e o 'Varino 07', que arrancam este ano, marcam o início do grande empreendimento 'Dubai na Madeira', composto por edifícios de elevada exclusividade e por um parque com zonas verdes e zonas de lazer com aproximadamente 25 mil metros quadrados.



“A nossa grande orientação é consolidar os investimentos até 2023 e dar continuidade aos projectos das marcas Edifício Século XXI e Varino, que se distinguem pela forte qualidade e design diferenciadores no mercado nacional”, garante Custódio Correia, CEO da Socicorreia.



A empresa quer manter o crescimento nos próximos dez anos, meta que pode ser confirmada pelo fôlego que demonstrou no último ano. É que apesar da pandemia, o grupo investiu mais de 100 milhões e facturou acima dos 50 milhões, marcando uma posição forte no sector da construção e imobiliário.



“O Grupo Socicorreua não sentiu o impacto da pandemia no sector, quer a nível financeiro quer em termos de procura. Diferente foi a forma de procura por parte do cliente e a forma como passamos a mostrar e a dar a conhecer os nossos prédios e apartamentos, mas os negócios mantiveram-se”, disse ainda Custódio Correia.