A empresa Madeira Saúde inaugurou esta manhã uma loja na ilha dourada.

O secretário regional da Economia disse, na ocasião, que é com "muita satisfação" que veio mais uma vez ao Porto Santo, "para a inauguração de equipamentos de saúde, que fazia muita falta aqui”.

Está no ADN dos empresários nunca desistir

“Isto está no ADN dos empresários nunca desistir, apesar de estarmos numa situação de pandemia há sempre pessoas a criar oportunidades, e acho que isso tem de ser valorizado, e estarei sempre ao lado de quem contraria certas tendências”, disse Rui Barreto.

O governante lembrou que com esta loja foram “criados dois postos de trabalho": "É uma loja física no Porto Santo e isto é muito saudável, o Porto Santo é saúde e bem-estar, e é uma ilha que tem condições óptimas, e vai com certeza ser descoberta por muitos, pois há oportunidades nesta pandemia que vai dar conhecer esta linda ilha”.

Madeira Saúde também fornece o Lar Fundação Nossa Senhora da Piedade

Um dos seus responsáveis pela Madeira Saúde, Nuno Claro, falou ao DIÁRIO.

“A Madeira Saúde é uma empresa que comercializa tudo o que é dispositivos médicos, ou seja, nós vendemos desde compressas, camas, tudo o que é material médico” Nuno Claro, Madeira Saúde

A Madeira Saúde, segundo o responsável, “fornece o SESARAM, mas também variadíssimas instituições, inclusivamente o Lar fundação Nossa Senhora da Piedade”.

“Há já algum tempo que nos tinham solicitado, da parte de porto-Santenses, para a possibilidade de virmos para a ilha dourada, mas fomos adiando, até que surgiu a altura de avançar e viemos para oferecer um material que a ilha não tinha acesso, e que agora tem, e não têm a necessidade de ir ao Funchal” Nuno Claro, Madeira Saúde

E explica: "Nós vamos oferecer dois serviços no Porto Santo, um deles é o apoio a pessoas com alguma carência de apoios de segurança social, e temos pessoas para fazer esse apoio, e temos o compromisso com os porto-Santenses, que os preços aqui praticados são os mesmos da loja no Funchal”.

Na inauguração estiveram presentes várias entidades locais e regionais. Além de Rui Barreto, a cerimónia contou com o presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, e Roberto Silva, assessor da Vice-Presidência do Governo Regional.

A loja Madeira Saúde está situada no edifício 'Ilha Dourada', bem no centro da cidade.