Corredor pedonal enlameado

Consequência da forte precipitação ocorrida no último fim-de-semana do passado mês de Março, desde então que dois troços do Passeio Público Marítimo Formosa / Socorridos encontram-se conspurcados de terra/lama. Tal verifica-se na zona junto à Praia dos Namorados – entre a Praia Nova e a Praia do Arieiro, troço nas imediações do Hotel Orca Praia – e na zona da Vitória, junto à ‘Cimentos Madeira’.

Em ambos os casos a situação torna-se mais embaraçosa sempre que chove, porque o pavimento fica enlameado. O que causa naturais constrangimentos aos inúmeros utentes diários que circulam no referido corredor pedonal. Muitos optam por circular sobre o muro para evitar meter ‘os pés na lama’. Embora a situação seja menos problemática com o tempo seco, não deixa ainda assim de também ser incómodo circular nas zonas sujas com a terra arrastada pelas águas pluviais que transbordaram para o Passeio Público.