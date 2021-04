Autarquia entregou equipamento informático ao CAO de Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu, esta manhã, à entrega de um computador e equipamento de som que será utilizado pelo Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) de Câmara de Lobos. Um investimento municipal na ordem dos 1.400 euros.

Este apoio surge no âmbito da realização da iniciativa 'Diálogo Virtual' – Dia Internacional das Cidades Educadoras, que teve lugar no passado dia 30 de Novembro, em que os participantes do CAO referiram a necessidade de tais equipamento para o enriquecimento das actividades desenvolvidas diariamente.

Segundo o presidente da autarquia, Pedro Coelho "esta parceria vem ao encontro da política de inclusão seguida por este executivo municipal, integrando-se nos princípios que norteiam a Carta da Rede Internacional das Cidades Educadoras, através da promoção da participação de todos os munícipes.na vida activa de Câmara de Lobos".

A iniciativa contou também com a presença de Micaela Nunes, presidente do Conselho de Administração da Segurança Social da Madeira.