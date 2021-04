A vacinação contra a covid-19 prossegue, esta sexta-feira, dia 2 de Abril, na ilha do Porto Santo, com a administração da vacina da AstraZeneca a mais 425 pessoas.

As vacinas serão distribuídas "pelos grupos de risco, serviços críticos, população com mais de 80 anos sem qualquer patologia e população com mais de 50 anos e patologias associadas", explicou Pedro Ramos, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Hoje em visita à Ilha Dourada, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil deixou ainda uma garantia:

"Só vamos parar quando a vacina no Porto Santo estiver administrada a toda a população".

Ou seja, "perto de cinco mil pessoas, segundos os últimos censos", precisou.

Recorde-se que, de acordo com o último boletim informativo relativo à vacinação contra a covid-19 na RAM, até o dia 28 de Março já haviam sido administradas 46.037 vacinas na Região (30.426 primeiras doses e 15.611 segundas doses da vacina).