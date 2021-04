Pestana oferece 45 milhões para transformar Madeira Palácio

O Grupo Pestana fez uma proposta de cerca de 45 milhões de euros para ficar com o Madeira Palácio. Desactivado há mais de uma década, e actualmente nas mãos do BCP, o Hotel Madeira Palácio pode estar próximo de voltar a ganhar vida. Se o negócio andar para a frente, diz o jornal ECO que o grupo hoteleiro vai transformar o edifício todo para habitação.

O Madeira Palácio voltou ao mercado no ano passado e o CEO do grupo de Dionísio Pestana disse ao ECO que a proposta rondava os 45 milhões de euros. E de acordo com o jornal, parece que o negócio tem pernas para andar: "Estamos num período de due diligence. Fizemos uma proposta, eles [BCP] fizeram uma contraproposta e nós aceitámos”, disse José Theotónio ao ECO, referindo que o valor final do negócio ainda não está fechado e que depende das condições de financiamento e da possibilidade de exercício de direito de preferência por parte dos moradores de um dos lotes, onde existem habitações.

O CEO do Grupo Pestana avançou ainda que o objectivo é investir no imobiliário, já que a hotelaria vive momentos de agonia.

O Madeira Palácio divide-se em quatro lotes: o hotel, apartamentos, um terreno para construção ao lado do Pestana Bay e um lote com habitações em regime de colonia: “É um regime que só existe na Madeira. As casas estão habitadas e os colonos têm direito de preferência. Se exercerem esse direito, podem comprá-las e pagar diretamente ao banco”, explicou José Theotónio. Este é um dos factores que pode influenciar o valor final do negócio.