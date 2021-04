Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo vacinado contra a covid-19

Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, tomou hoje, dia 2 de Abril, a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Recorde-se que, conforme noticiou o DIÁRIO, esta sexta-feira, mais 425 pessoas serão imunizadas na Ilha Dourada com a vacina da AstraZeneca.

As vacinas serão distribuídas "pelos grupos de risco, serviços críticos, população com mais de 80 anos sem qualquer patologia e população com mais de 50 anos e patologias associadas", explicou esta manhã Pedro Ramos, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Na ocasião, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil deixou uma garantia aos porto-santenses:

"Só vamos parar quando a vacina no Porto Santo estiver administrada a toda a população"

Esta é a quinta vez que a equipa do SESARAM está no Porto Santo para vacinar a população.