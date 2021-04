425 pessoas serão vacinadas amanhã no Porto Santo

A Direcção Regional da Saúde vai administrar amanhã, sexta-feira, 425 vacinas no Porto Santo, a pessoas que integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a Covid-19, informou a tutela do Governo Regional.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, desloca-se nesse dia ao Porto Santo para assinalar o início da vacinação contra a Covid-19 que terá lugar a partir das 9 horas no Centro de Congressos do Porto Santo.

Pelo meio-dia, o governante procederá à entrega de material ao corpo de Bombeiros Voluntários do Porto Santo.