Nós Cidadãos! questiona Albuquerque sobre "abandono" da frente-mar da Madalena do Mar

O partido NÓS, Cidadãos! veio hoje a público denunciar a situação "abandono" à qual foi votada, obra executada pela Sociedade de Desenvolvimento da Ponta do Oeste na frente-mar da Madelena do Mar, no concelho da Ponta do Sol.

Em comunicado dirigido às redacções, o deputado na Câmara Municipal do Funchal e membro da Comissão Política Nacional do NÓS, Cidadãos!, Miguel Costa salienta que "a apalavrada e desejada intervenção de requalificação deste espaço turístico e de lazer, continua sem avançar", embora já tenha sido "prometida pelo próprio presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, por mais do que uma vez".

A mesma nota recorda o anúncio do Governo Regional de que a frente-mar da Madalena do Mar seria requalificada, a 3 de Setembro de 2020.

"Na altura, dizia o presidente do Governo Regional, anunciando a requalificação, que a obra começa em breve e que 'vai abranger a promenade, o estacionamento, o pontão e as zonas verdes e de estar'”.

Segundo o Nós Cidadãos!, no mesmo dia, Miguel Albuquerque dizia ainda: "Vamos agora lançar a obra de requalificação de toda esta zona de frente-mar, esta promenade, os jardins, o estacionamento e o pontão. A empreitada será lançada pela Sociedade de Desenvolvimento agora no mês de Setembro, pelo valor de 400 mil euros. E esperamos que no início da época balnear de 2021 esteja pronta".

A promessa seria repetida, "três meses depois", no dia 3 de Dezembro de 2020, desta vez pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, reforça o partido.

"Ou seja, mais uma vez foi publicitada a obra, que deveria arrancar no primeiro trimestre de 2021 e estar concluída no início do Verão de 2021. Porém, passados mais de 6 meses do anúncio de Miguel Albuquerque e estamos nós já no mês de Abril de 2021, e vestígios de obra, nem de perto nem de longe!"

O Nós Cidadãos! refere ainda que "no próprio Jornal Oficial da Região (JORAM), foi publicada uma portaria respeitante ao contrato-programa realizado entre o Governo e a Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., para financiar a obra e que, inclusive, já foi a Conselho de Governo".

Miguel Costa especula que "o Governo Regional vai agora alegar que foi a pandemia da covid-19 que atrasou todo o processo e que as tão prometidas obras se vão realizar quanto antes". Não obstante passa a mensagem: "para Nós, Cidadãos!, e sobretudo em ano de eleições (autárquicas), cumprir as promessas feitas deveria ser essencial para manter a confiança dos cidadãos-eleitores nas instituições democráticas e nos eleitos".